Любимов рассказал, в каком случае станут закрываться детсады

«Общим для всех образовательных учреждений остается требование прервать обучение в классе или группе, если в них фиксируется заболевший СOVID-19. Также образовательное учреждение прекращает работу, если порог по гриппу и ОРВИ в нем превышен на 20 процентов», — отметил Любимов.

Детские сады в Рязанской области «пока будут работать» в прежнем режиме. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил рязанский губернатор Николай Любимов во время своего обращения.

Также он рассказал, в каком случае могут закрываться детсады.

«Общим для всех образовательных учреждений остается требование прервать обучение в классе или группе, если в них фиксируется заболевший СOVID-19. Также образовательное учреждение прекращает работу, если порог по гриппу и ОРВИ в нем превышен на 20 процентов», — отметил Любимов.