Любимов обратился к рязанским школьникам
«Еще раз обращаюсь и к родителям, и к самим школьникам. Дистанционное обучение — это не каникулы. Постарайтесь поберечь своих пожилых родственников, не устраивайте сборищ, вечеринок, каких-то совместных мероприятий, потерпите», — заявил политик.
В четверг, 19 ноября, Николай Любимов обратился к рязанским школьникам после введения в регионе «веерной удаленки».
«Еще раз обращаюсь и к родителям, и к самим школьникам. Дистанционное обучение — это не каникулы. Постарайтесь поберечь своих пожилых родственников, не устраивайте сборищ, вечеринок, каких-то совместных мероприятий, потерпите», — заявил политик.
Напомним, с 23 ноября в Рязани часть классов уходит на дистанционное обучение.