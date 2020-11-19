Любимов обратился к рязанским школьникам

«Еще раз обращаюсь и к родителям, и к самим школьникам. Дистанционное обучение — это не каникулы. Постарайтесь поберечь своих пожилых родственников, не устраивайте сборищ, вечеринок, каких-то совместных мероприятий, потерпите», — заявил политик.

В четверг, 19 ноября, Николай Любимов обратился к рязанским школьникам после введения в регионе «веерной удаленки».

«Еще раз обращаюсь и к родителям, и к самим школьникам. Дистанционное обучение — это не каникулы. Постарайтесь поберечь своих пожилых родственников, не устраивайте сборищ, вечеринок, каких-то совместных мероприятий, потерпите», — заявил политик.

Напомним, с 23 ноября в Рязани часть классов уходит на дистанционное обучение.