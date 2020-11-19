Игорь Маковский: сотрудничество с профсоюзами — залог стабильности и эффективной социальной политики компании

В четверг, 19 ноября, в режиме онлайн прошло организационное заседание Совета представителей первичных профсоюзных организаций «Россети Центр и Приволжье». На нем подвели итоги работы Совета с 2015 по 2020 годы и определили первоочередные задачи на ближайший период.

В четверг, 19 ноября, в режиме онлайн прошло организационное заседание Совета представителей первичных профсоюзных организаций «Россети Центр и Приволжье». На нем подвели итоги работы Совета с 2015 по 2020 годы и определили первоочередные задачи на ближайший период.

Открыл заседание генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. В своем выступлении он подчеркнул важную роль первичной профсоюзной организации в трудовой и общественной жизни компании. Профсоюзы являются представителями работников в системе корпоративного социального партнерства, стоят на защите их интересов, участвуют в обеспечении для них комфортных и безопасных условий труда и отдыха. Усилия организации во многом способствуют обеспечению стабильности, мотивируют персонал на повышение производственной активности.

Оценивая итоги работы профсоюза за отчетный период, глава энергокомпании отметил большую работу, проделанную совместно с руководством в части дальнейшего совершенствования коллективного договора.

Глава энергокомпании, говоря о помощи профсоюзных организаций в начале пандемии коронавируса, подчеркнул, что было принято решение о переводе части работников, не участвующих в повседневной производственной деятельности, на удаленную работу. Для персонала, оставшегося на рабочих местах, был обеспечен режим защищенности, который сохраняется и в настоящее время. Также руководство компании во взаимодействии с профсоюзами разработало и реализовало целый пакет мер соцподдержки работников.

«Своевременно и на высоком организационном уровне принятые меры позволили не допустить ни малейших сбоев в работе по обеспечению надежного электроснабжения на всех территориях ответственности. Мы в полном объеме и строго по графику выполнили все мероприятия по подготовке к отопительному сезону, включая программу технического обслуживания и ремонта. Продолжалась реализация инвестпрограммы и программы цифровой трансформации — сегодня нами выполнено уже половина всех мероприятий первого этапа», — отметил Игорь Маковский.

В условиях эпидемиологической ситуации работники компании продемонстрировали и ответственную гражданскую позицию. Во всех филиалах был дан старт масштабному волонтерскому движению. В работе задействовали более 500 человек, помощь от энергетиков получили свыше 2,5 тысяч жителей регионов. И здесь профсоюзы проявили себя серьезной организующей силой.

Среди главных задач 2021 года глава «Россети Центр и Приволжье» обозначил разработку нового Коллективного договора, продолжение работы по дальнейшему повышению уровня представительства работников компании в профсоюзе.

Председатель Совета представителей первичных профсоюзных организаций «Россети Центр и Приволжье» Софья Шибанова поблагодарила руководство компании и Игоря Маковского за сотрудничество с профсоюзами, активную и деятельную позицию в части решения ключевых вопросов социальной политики, внимательное и заботливое отношение к ветеранам труда.

«Ваше личное участие в решении всех актуальных вопросов, несмотря на колоссальную занятость, говорит об уважительном отношении к профсоюзам, как к социальным партнерам. Является залогом того, что все стоящие перед нами цели и задачи будут успешно решены», — сказала Софья Шибанова.

Участники заседания обсудили отчетный доклад о работе Совета представителей первичных профсоюзных организаций «Россети Центр и Приволжье» за период с 2015 года по 2020 год и избрали состав его руководящих органов.

Председателем на новый срок переизбрали Софью Шибанову, возглавляющую Совет с 2008 года. Ее заместителем стала председатель первичной профсоюзной организации филиала «Владимирэнерго» Татьяна Кузнецова.

Игорь Маковский поздравил руководителей Совета с избранием и пожелал успехов в деле развития и укрепления социального партнерства, дальнейшего улучшения уровня социальной защищенности работников.

Также со словами поздравления к ним обратился председатель первичной профсоюзной организации «МРСК Центра» Олег Макаров, пожелавший коллегам целенаправленной, эффективной и результативной работы.