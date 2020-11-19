Гололед на рязанских дорогах сохранится в пятницу
«Ночью и днем 20 ноября на территории Рязанской области сохранятся порывы юго-западного ветра 13-18 м/с, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица», — предупредили в ведомстве.
Гололед на рязанских дорогах сохранится в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Ночью и днем 20 ноября на территории Рязанской области сохранятся порывы юго-западного ветра 13-18 м/с, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица», — предупредили в ведомстве.