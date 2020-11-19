Гололед на рязанских дорогах сохранится в пятницу

«Ночью и днем 20 ноября на территории Рязанской области сохранятся порывы юго-западного ветра 13-18 м/с, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица», — предупредили в ведомстве.