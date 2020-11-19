Гендиректор рязанского завода скончался от коронавируса

По данным СМИ, Казаков два дня был в коме на аппарате ИВЛ. Он умер, не приходя в сознание.

Вечером в среду, 18 ноября, от осложнений из-за коронавируса скончался генеральный директор ООО «Серебрянский цементный завод» Александр Казаков. Об этом пишет ИА « Семь инфо ».

По данным СМИ, Казаков два дня был в коме на аппарате ИВЛ. Он умер, не приходя в сознание.

9 декабря Казакову должно было исполниться 50 лет. Серебрянским цементным заводом в Михайловском районе Рязанской области он руководил с весны 2015 года.

Фото ИА «Семь инфо»