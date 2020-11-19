Фомин возложил цветы к памятнику первому начальнику шиловской милиции

Председатель регионального парламента подчеркнул значение сохранения памяти о воинах и сотрудниках органов внутренних дел, погибших на полях сражений и при исполнении служебного долга.

Председатель облдумы Аркадий Фомин во вторник, 17 ноября, в Шилове возложил цветы к памятнику героя Гражданской войны, милиционера, активного борца с бандитизмом Василия Исаева, сообщила пресс-служба облдумы.

Председатель регионального парламента подчеркнул значение сохранения памяти о воинах и сотрудниках органов внутренних дел, погибших на полях сражений и при исполнении служебного долга.

«Василий Яковлевич является для нас образцом мужества, стойкости и преданности своей малой родине. Участник первой мировой войны, герой-подводник, после войны вернулся в родное село Сасыкино Шиловского района, где вступил в ряды советской милиции. Наш земляк, рискуя жизнью, боролся с бандитами и ворами и вполне мог стать прототипом знаменитых советских киносыщиков Жеглова и Шарапова», — сказал Фомин.

Также он отметил, что в настоящее время участковые полицейские проявляют не меньший героизм: зачастую в сложных ситуациях делают все возможное, чтобы предупредить преступления, защитить граждан.

Фомин поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником, пожелав мира, благополучия и дальнейших успехов в работе.