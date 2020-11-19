Фомин проверил ремонт детской школы искусств и строительство ФОКа в Шиловском районе

Как оказалось, капремонт детской школы искусств идет с отставанием от графика. Возведение ФОКа близится к завершению. Рядом должен быть тротуар, но, как пояснил председатель регионального парламента, у подрядчиков возникла техническая проблема.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин проверил ремонт детской школы искусств и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в поселке Лесной Шиловского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как оказалось, капремонт детской школы искусств идет с отставанием от графика.

«В настоящий момент отремонтированы крыша, фасад, крыльцо, но внутри еще многое не сделано, — рассказал Аркадий Фомин. — Надеемся, что подрядчик ускорит работу и объект будет сдан в декабре. Лесновцы должны получить возможность провести в школе искусств новогодние мероприятия».

Возведение ФОКа близится к завершению. Рядом должен быть тротуар, но, как пояснил председатель регионального парламента, у подрядчиков возникла техническая проблема.

«Дело в том, что на тротуар заходит теплотрасса, перенос которой возможен только после завершения отопительного сезона. Однако на осенне-зимний период мы с жителями нашли временное техническое решение», — отметил Фомин.

Он пообещал контролировать сроки и качество выполнения работ.