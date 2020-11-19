Эпидемиолог назвал главный недостаток прогнозов по COVID-19

Александр Выгоняйлов считает, что перелом в ситуации наступит после массовой вакцинации. Пока же он призвал носить маски, держать дистанцию и мыть руки.

Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов назвал главный недостаток прогнозов по COVID-19. В комментарии Ura.ru. он отметил, что все расчеты основываются на поведении населения в конкретный момент.

По словам ученого, ситуация меняется каждый день, и если люди ослабляют или усиливают соблюдение мер профилактики, то прогноз сразу становится несостоятельным.

Александр Выгоняйлов считает, что перелом в ситуации наступит после массовой вакцинации. Пока же он призвал носить маски, держать дистанцию и мыть руки.