Директор рязанской турфирмы пойдет под суд за обман 60 клиентов
Мужчину обвиняют мошенничестве. По данным следствия, он «путем злоупотребления доверием похитил» у 60 потерпевших более пяти миллионов рублей.
Директор рязанской турфирмы пойдет под суд за обман 60 клиентов. Об этом в четверг, 19 ноября,
Мужчину обвиняют мошенничестве. По данным следствия, он «путем злоупотребления доверием похитил» у 60 потерпевших более пяти миллионов рублей.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК направили в суд.