Бывшим сотрудникам «Автоколонны 1310» частично выплатят долг

По словам начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно, задолженность перед бывшими работниками составляет более семи миллионов рублей. До 24 ноября сотрудникам выплатят около четырех миллионов рублей.

Бывшим работникам «Автоколонны 1310» в ближайшее время частично выплатят долг. Об этом стало известно в четверг, 19 ноября, на заседании комитета ЖКХ рязанской гордумы.

По словам начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно, задолженность перед бывшими работниками составляет более семи миллионов рублей.

До 24 ноября сотрудникам выплатят около четырех миллионов рублей. Михно отметил, что выплатить данную сумму стало возможным после прошедших торгов по продаже имущества.

Также рязанское предприятие заплатит более пяти миллионов налогов. Оставшуюся задолженность в размере трех миллионов бывшим сотрудникам рязанской автоколонны выплатят до конца года.

Напомним, 5 ноября экс-сотрудники «Автоколонны 1310» вышли на одиночные пикеты у мэрии. Они требовали выплатить им долг по зарплате.

Мэрия реагировала на пикеты.