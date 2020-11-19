\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-2°
Птн, 20
Сбт, 21
-1°
ЦБ USD 76.26 0.33 20/11
ЦБ EUR 90.35 0.12 20/11
Нал. USD 76.15 / 77.5 18:49
Нал. EUR 90.21 / 90.65 14:53
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 15:56
2 199
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
16 025
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
38 071
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
43 193
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Бывшим сотрудникам «Автоколонны 1310» частично выплатят долг
По словам начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно, задолженность перед бывшими работниками составляет более семи миллионов рублей. До 24 ноября сотрудникам выплатят около четырех миллионов рублей.

Бывшим работникам «Автоколонны 1310» в ближайшее время частично выплатят долг. Об этом стало известно в четверг, 19 ноября, на заседании комитета ЖКХ рязанской гордумы.

По словам начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно, задолженность перед бывшими работниками составляет более семи миллионов рублей.

До 24 ноября сотрудникам выплатят около четырех миллионов рублей. Михно отметил, что выплатить данную сумму стало возможным после прошедших торгов по продаже имущества.

Также рязанское предприятие заплатит более пяти миллионов налогов. Оставшуюся задолженность в размере трех миллионов бывшим сотрудникам рязанской автоколонны выплатят до конца года.

Напомним, 5 ноября экс-сотрудники «Автоколонны 1310» вышли на одиночные пикеты у мэрии. Они требовали выплатить им долг по зарплате.

Мэрия реагировала на пикеты.