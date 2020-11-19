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А что в кино? «Смертельные иллюзии», «Бег» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о них. Череду премьер открывают сразу два российских триллера — «Смертельные иллюзии» Олега Асадулина и «Бег» Андрея Загидуллина.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о них.

Череду премьер открывают сразу два российских триллера — «Смертельные иллюзии» Олега Асадулина и «Бег» Андрея Загидуллина. Американский фильм «Взаперти» режиссера и сценариста Аниш Чаганти рассказывает о гиперзаботливой матери Диана Шерман и ее дочери Хлое.

Канадский фильм ужасов «Пункт назначения. Аквапарк» рассказывает о вечеринке, устроенной школьниками в честь выпускного.

А мультфильм «Союз зверей: Спасение двуногих покажет спасение целого мегаполиса от сошедших с ума роботов.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».