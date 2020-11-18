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Жители рязанского села поблагодарили энергетиков за улучшение качества электроснабжения
Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели реконструкцию электрической сети в селе Фатьяновка Спасского района Рязанской области. От имени земляков житель села Николай Бровко направил в адрес руководителя «Рязаньэнерго» коллективное письмо, в котором выражается благодарность сотрудникам компании за оперативность и профессионализм в проведении работ по реконструкции электрической сети в населенном пункте.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели реконструкцию электрической сети в селе Фатьяновка Спасского района Рязанской области. От имени земляков житель села Николай Бровко направил в адрес руководителя «Рязаньэнерго» коллективное письмо, в котором выражается благодарность сотрудникам компании за оперативность и профессионализм в проведении работ по реконструкции электрической сети в населенном пункте.

Все работы по модернизации и техническому обслуживанию электрооборудования были проведены с учетом пожеланий жителей. «Вот уже более месяца электроэнергия поступает к нам стабильно и без перерывов, напряжение удерживается при любых нагрузках», — говорится в послании энергетикам.

«В рамках реализации инвестиционной программы в Фатьяновке была произведена реконструкция 5,6 километра воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, произведена замена 136 деревянных опор на железобетонные, а также замена голого провода на самонесущий изолированный. Проведенные работы позволили обеспечить более высокий уровень безопасности и комфорта проживания в населенном пункте», — подчеркивает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.