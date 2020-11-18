Вице-губернатор и экс-глава ОКБ проверили рязанские больницы

В среду, 18 ноября, Греков доложил губернатору о ситуации с коронавирусом в регионе и прогнозах специалистов. В частности, обсуждались дополнительные меры на случай ухудшения эпидобстановки.

Вице-губернатор Игорь Греков и экс-глава ОКБ Дмитрий Хубезов проверили рязанские больницы. Об этом сообщил оперштаб региона.

В среду, 18 ноября, Греков доложил губернатору о ситуации с коронавирусом в регионе и прогнозах специалистов. В частности, обсуждались дополнительные меры на случай ухудшения эпидобстановки.

Вице-губернатор Игорь Греков совместно с первым заместителем председателя областной Думы Дмитрием Хубезовым посетил несколько поликлиник. Особое внимание обращалось на оперативность оказания медпомощи, маршрутизацию пациентов, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, в том числе наличие средств индивидуальной защиты у медработников.

Вице-губернатор рассказал о том, как проходят сеансы телемедицины, на одном из которых он накануне присутствовал в ОКБ. На таких сеансах специалисты ежедневно консультируют коллег, работающих в «красных зонах» районных учреждений. При этом специалисты корректируют план лечения пациентов, если возникает такая необходимость.

Любимов поручил продолжать проводить проверки поликлиник и больниц и особо отметил позитивную практику участия волонтеров в помощи медперсоналу рязанских стационаров.

«Наша основная задача — оказать людям квалифицированную и своевременную медпомощь. Сегодня наша медицина работает с повышенной нагрузкой. Поэтому востребованы любые формы помощи, лишь бы они приносили реальную пользу», — сказал губернатор.