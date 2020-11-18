В Сасове «Рено» сбил женщину

ДТП произошло в среду, 17 ноября, примерно в 12:50, у дома №24 на Проспекте Молодцова. По предварительной информации, 54-летний водитель выполнял маневр задним ходом и сбил 40-летнюю горожанку.