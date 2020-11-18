В Рязанской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск
Полицейские арестовали задержанных, их передадут инициаторам розыска.
В Рязанской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Сасове оперативники поймали 41-летнего жителя города, который не платил алименты на ребенка и пытался избежать наказания.
В Скопине задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством. Он скрывался от суда.
Кроме того, рязанские полицейские при патрулировании улиц остановили 34-летнего местного жителя, который незаконно хранил оружие.
Также в Рязани задержан 27-летний житель Средней Азии, подозреваемый в нанесении телесных повреждений и хулиганстве.
Полицейские арестовали задержанных, их передадут инициаторам розыска.