В Рязанской области умер казачий атаман Штанько

Штанько был членом атаманского правления региональной общественной организации по развитию казачества «Рязанский округ донских казаков», руководителем казачьего кадетского класса Лесновского ДДТ, а также председателем правления Союза «Чернобыль» Шиловского района.