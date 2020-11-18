В Рязанской области умер казачий атаман Штанько
Штанько был членом атаманского правления региональной общественной организации по развитию казачества «Рязанский округ донских казаков», руководителем казачьего кадетского класса Лесновского ДДТ, а также председателем правления Союза «Чернобыль» Шиловского района.
В Рязанской области умер атаман станицы «Лесновские Донцы», казачий полковник СкР Сергей Штанько. Об этом в среду, 18 ноября,
Штанько был членом атаманского правления региональной общественной организации по развитию казачества «Рязанский округ донских казаков», руководителем казачьего кадетского класса Лесновского ДДТ, а также председателем правления Союза «Чернобыль» Шиловского района.