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В Рязанской области умер казачий атаман Штанько
Штанько был членом атаманского правления региональной общественной организации по развитию казачества «Рязанский округ донских казаков», руководителем казачьего кадетского класса Лесновского ДДТ, а также председателем правления Союза «Чернобыль» Шиловского района.

В Рязанской области умер атаман станицы «Лесновские Донцы», казачий полковник СкР Сергей Штанько. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил областной минтерпол.

Штанько был членом атаманского правления региональной общественной организации по развитию казачества «Рязанский округ донских казаков», руководителем казачьего кадетского класса Лесновского ДДТ, а также председателем правления Союза «Чернобыль» Шиловского района.