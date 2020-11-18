В Рязанской области объявили конкурс на гендиректора Фонда капремонта

Конкурс назначен на 25 марта следующего года. В этом году уже провели два конкурса на должность гендиректора Фонда. Оба признали несостоявшимися.

В Рязанской области объявили конкурс на гендиректора Фонда капремонта, сообщается на сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Конкурс назначен на 25 марта следующего года. Подробную информацию можно узнать здесь.

Начальника Юрия Фурфурака уволили в марте 2020 года, сейчас он является начальником управления благоустройства.

В этом году уже провели два конкурса на должность гендиректора Фонда. Оба признали несостоявшимися.

На даный момент и.о. гендиректора является Виктория Сорокина.