В Рязанской области объявили конкурс на гендиректора Фонда капремонта
Конкурс назначен на 25 марта следующего года. В этом году уже провели два конкурса на должность гендиректора Фонда. Оба признали несостоявшимися.
В Рязанской области объявили конкурс на гендиректора Фонда капремонта, сообщается на сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
Конкурс назначен на 25 марта следующего года. Подробную информацию можно узнать
Начальника Юрия Фурфурака уволили в марте 2020 года, сейчас он является начальником управления благоустройства.
В этом году уже провели два конкурса на должность гендиректора Фонда. Оба признали несостоявшимися.
На даный момент и.о. гендиректора является Виктория Сорокина.