В Рязани начали устанавливать новогодние елки

Всего на территории областного центра установят около 30 елей. Деревья начнут украшать в декабре.

В Рязани начали устанавливать новогодние елки, сообщил сайт горадминистрации.

Во вторник, 17 ноября, работы провели в Леоспарке, поселках Храпово и Божатково.

В этом году елки установят на площадках у КДЦ «Октябрь», ДК «Приокский», у Дворца торжеств, на площадях Ленина и Победы, в поселках Солотча, Мервино и Соколовка, в скверах Новопавловская роща, Керамзавода, Белых журавлей, Добром сквере, у детского городка на бульваре Скобелева, на улицах Пугачева, Бирюзова, Дружной, Щорса, Высоковольтной, Ситниковской, Забайкальской, Сельских строителей, проезде Речников, у усадьбы академика ИП. Павлова, в ЦПКиО, на Театральной площади и других площадках.

Всего на территории областного центра установят около 30 елей.

Деревья начнут украшать в декабре.