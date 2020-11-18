В «Рязаньэнерго» рассказали о мерах по защите окружающей среды

Энергетики ежегодно реализуют комплекс работ по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов в Рязанской области. С начала 2020 года специалисты «Рязаньэнерго» реконструировали более 48 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), установили на ВЛ 35 кВ 369 птицезащитных устройств. Такие плановые мероприятия позволяют сократить зону вырубки просеки вдоль линии электропередачи и предотвратить гибель птиц.

Энергетики ежегодно реализуют комплекс работ по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов в Рязанской области.

«На деле демонстрируя неравнодушное и бережливое отношение к природе, энергетики обеспечивают проведение специальных мероприятий по поддержанию на должном уровне экологической безопасности в регионе», — подчеркивает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

С начала 2020 года специалисты «Рязаньэнерго» реконструировали более 48 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), установили на ВЛ 35 кВ 369 птицезащитных устройств. Такие плановые мероприятия позволяют сократить зону вырубки просеки вдоль линии электропередачи и предотвратить гибель птиц.

Энергетики также выполнили капитальный ремонт 166 масляных выключателей и произвели замену 33 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. Это повышает надежность электрооборудования, снижает количество масла в коммутационных аппаратах, исключая его попадание в грунт.