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В России появятся новые дорожные знаки
Кроме того, к действующим сейчас четырем категориям участников дорожного движения (водитель, пассажир, пешеход, велосипедист) могут добавить пятую — «лицо, использующее средство индивидуальной мобильности».

МВД совместно с Минтрансом предложили ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом со ссылкой на замначальника Гоставтоинспекции Николая Шеюхина сообщает РБК.

Шеюхин отметил, что новые знаки следует использовать, например, там, где будут ограничения по скорости или ограничения из-за ширины тротуара.

Предполагается введение нескольких знаков, так, например, появится знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

На дорогах хотят установить специальные таблички 8.27 и 8.28, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.

Кроме того, к действующим сейчас четырем категориям участников дорожного движения (водитель, пассажир, пешеход, велосипедист) могут добавить пятую — «лицо, использующее средство индивидуальной мобильности».

Напомним, в прошлом году Минтранс подготовил поправки в ПДД, согласно которым появился новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные средства.