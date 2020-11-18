В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус мутировал в Сибири. По ее словам, речь идет об единичных вариантах мутаций.

И. о директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов рассказал о мутациях коронавируса. По словам ученого, они не влияют на патогенность COVID-19 и не связаны с тяжестью течения болезни, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус мутировал в Сибири. По ее словам, речь идет об единичных вариантах мутаций.