В «красной зоне» рязанской ОКБ начали работать 20 волонтеров

Все то время, пока добровольцы будут находиться в «красной зоне», сотрудники ОКБ обучат их волонтерской работе. Обучение будет длиться месяц. После этого добровольцы смогут обучать других волонтеров.

В «красной зоне» рязанской ОКБ, где лечат больных коронавирусом, начали работать 20 волонтеров, сообщил сайт регионального минздрава.

Все то время, пока добровольцы будут находиться в «красной зоне», сотрудники ОКБ обучат их волонтерской работе.

Обучение будет длиться месяц.

После этого добровольцы смогут обучать других волонтеров.

«Чтобы красная зона работала успешно, необходимо обеспечивать чистоту во всех подразделениях: заниматься уборкой помещений, мыть пол, наводить порядок. Еще один большой пласт работы — доставка передач. В ковид-центр не пускают посетителей, и все, что приносят нашим пациентам, разносят сотрудники красной зоны. Если такую работу возьмут на себя волонтеры, это значительно облегчит труд всех сотрудников красной зоны», — рассказал первый заместитель председателя облдумы Дмитрий Хубезов.

Ранее бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов предложил певцу Валерию Меледзе стать волонтером в «красной зоне» ковид-центра больницы.