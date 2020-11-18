В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях. В частности, рязанцев интересует, в какой срок приставы-исполнители должны произвести расчет задолженности по алиментам.