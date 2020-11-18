В День студента в Рязани незаконно продавали алкоголь

Всего в регионе пресекли 18 нарушений. В Рязани — девять фактов незаконной продажи в магазинах на улицах Новоселов, Пирогова, Новаторов, Татарская, на Касимовском шоссе и на площади 50-летия Октября.

В День студента, 17 ноября, в Рязани незаконно продавали алкоголь, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Всего в регионе пресекли 18 нарушений. В Рязани — девять фактов незаконной продажи в магазинах на улицах Новоселов, Пирогова, Новаторов, Татарская, на Касимовском шоссе и на площади 50-летия Октября.

В области нарушения выявлены в магазинах в Клепиковском, Рыбновском, Михайловском, Скопинском, Кораблинском, Ряжском и Шацком районах.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей.