В четверг на пяти улицах Рязани отключат воду

Холодную воду отключат из-за ремонта. Об этом сообщил сайт мэрии. До 14:00 без воды останутся дома №№4 корпус 1, 6, 8, 10, 12, 6-а (детский сад №91) на улице Фирсова.

В четверг, 19 ноября, на пяти улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонта с 9:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

улица Маяковского, дома №№18, 20,

улица Введенская, дома №№ 107, 107-а, 107-б, 128, 130, 132, 134,

улица Яхонтова, дома №№15-а, 3 (детский сад №141),

2-й Полевой переулок, дома №№1, 2, 3, 4.

С 9:00 до 14:00 без воды останутся дома №№4 корпус 1, 6, 8, 10, 12, 6-а (детский сад №91) на улице Фирсова.