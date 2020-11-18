В Башкирии в детсаду убили воспитательницу
Бывший муж женщины пришел к ней на работу пьяным и трижды ударил пострадавшую ножом из-за ревности. Злоумышленника задержал учитель физкультуры физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом.
В Башкирии в детсаду убили воспитательницу. Об этом
Этот случай произошел днем во вторник, 17 ноября, в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района. Бывший муж женщины пришел к ней на работу пьяным и трижды ударил пострадавшую ножом из-за ревности. Злоумышленника задержал учитель физкультуры физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом.
Отмечается, что дети случившегося не видели.
Пострадавшая умерла в скорой.
49-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве, его арестовали.
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