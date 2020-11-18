В Башкирии в детсаду убили воспитательницу

Бывший муж женщины пришел к ней на работу пьяным и трижды ударил пострадавшую ножом из-за ревности. Злоумышленника задержал учитель физкультуры физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом.

В Башкирии в детсаду убили воспитательницу. Об этом сообщил республиканский следком.

Этот случай произошел днем во вторник, 17 ноября, в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района. Бывший муж женщины пришел к ней на работу пьяным и трижды ударил пострадавшую ножом из-за ревности. Злоумышленника задержал учитель физкультуры физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом.

Отмечается, что дети случившегося не видели.

Пострадавшая умерла в скорой.

49-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве, его арестовали.