Специалисты «Рязаньгоргаз» запустили новую котельную для строящегося онкодиспансера

Котельная оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в проекте в полной мере была учтена экологическая составляющая. Строительство и монтаж были завершены в течение трех месяцев. «Самое уникальное в этом объекте — это скорость его реализации. Сжатые сроки обусловлены тем, что старая котельная, обслуживающая действующие корпуса, подлежит скорейшему сносу, так как на ее месте должна расположиться часть одного из строящихся зданий», — отметил генеральный директор компании «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.

Компания «Рязаньгоргаз» ввела в действие новую котельную на строительной площадке Рязанского областного онкологического центра, строительство которого ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Котельная, оборудованная четырьмя высокоэффективными котлами, мощностью 2190 кВТ каждый, обеспечит отопление и горячее водоснабжение действующего и строящихся корпусов. Разработка проекта, монтаж котлов и технологического оборудования, пуско-наладочные работы выполнены сотрудниками компании «Рязаньгоргаз».

Котельная оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в проекте в полной мере была учтена экологическая составляющая. Строительство и монтаж были завершены в течение трех месяцев. «Самое уникальное в этом объекте — это скорость его реализации. Сжатые сроки обусловлены тем, что старая котельная, обслуживающая действующие корпуса, подлежит скорейшему сносу, так как на ее месте должна расположиться часть одного из строящихся зданий», — отметил генеральный директор компании «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.

Ранее на этапе подготовки строительства специалистами «Рязаньгоргаз» была проведена масштабная работа по выносу газораспределительных сетей с территории застройки. В ходе проведения работ вместо стальных труб, эксплуатируемых не один десяток лет, проложено около 200 метров долговечных полиэтиленовых газопроводов и установлен шкафной газорегуляторный пункт, обеспечивающий давление газа в необходимых параметрах.