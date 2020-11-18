СМИ: в «коронавирусной» больнице в Коммунарке взорвалась труба с кислородом

По данным источника, трубу разорвало во временном блоке мобильного госпиталя, где лежат пациенты с COVID-19. Отмечается, что в момент ЧП именно в этом помещении больных не было, никто не пострадал.

В «коронавирусной» больнице в Коммунарке взорвалась труба с кислородом, сообщщило издание « Подъем ».

По данным источника, трубу разорвало во временном блоке мобильного госпиталя, где лежат пациенты с COVID-19.

Отмечается, что в момент ЧП именно в этом помещении больных не было, никто не пострадал.

Со стороны больницы идет белый дым, на место ЧП выехали пожарные.

По данным РИА Новости , спасатели уточняют информацию об инциденте в московской инфекционной больнице.

Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы