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СМИ: в «коронавирусной» больнице в Коммунарке взорвалась труба с кислородом
По данным источника, трубу разорвало во временном блоке мобильного госпиталя, где лежат пациенты с COVID-19. Отмечается, что в момент ЧП именно в этом помещении больных не было, никто не пострадал.

В «коронавирусной» больнице в Коммунарке взорвалась труба с кислородом, сообщщило издание «Подъем».

По данным источника, трубу разорвало во временном блоке мобильного госпиталя, где лежат пациенты с COVID-19.

Отмечается, что в момент ЧП именно в этом помещении больных не было, никто не пострадал.

Со стороны больницы идет белый дым, на место ЧП выехали пожарные.

По данным РИА Новости, спасатели уточняют информацию об инциденте в московской инфекционной больнице.

Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы