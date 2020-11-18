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Скончалась экс-начальница отдела культуры Касимова
Наталья Лазаревна работала около 30 лет в сфере культуры: была методистом, инспектором в районных учреждениях культуры, руководила Касимовской централизованной библиотечной системой. А в 1987 году стала заведующей городским отделом культуры.

В понедельник, 16 ноября, на 71-м году жизни скончалась экс-начальница отдела культуры Касимова Наталья Ротанкова, сообщили в группе «Касимовский район».

Наталья Лазаревна работала около 30 лет в сфере культуры: была методистом, инспектором в районных учреждениях культуры, руководила Касимовской централизованной библиотечной системой. А в 1987 году стала заведующей городским отделом культуры.

«В течение 17 лет Ротанкова возглавляла отдел культуры города. С ее приходом в Касимове стали активно развиваться народное творчество и художественная самодеятельность, на качественно новый уровень вышла работа учреждений культуры города: библиотек, школ, дворца культуры», — говорится в сообщении.

Наталья Ротанкова реализовала проект проведения 850-летия Касимова.

Она награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», почетными грамотами Министерства культуры России, губернатора Рязанской области, профсоюзной организации.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Натальи Лазаревны. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о Наталье Лазаревне останется в наших сердцах», — отметили в пресс-службе муниципалитета.