Рязанцы пожаловались на дефицит лекарств в аптеках

Многие заявляют, что пациентам выписываются рецепты, но выкупить медикаменты зачастую не представляется возможным. Информацию о дефиците лекарств для лечения ОРВИ подтвердили и в городских аптеках. Корреспондент РЗН. инфо обзвонил большинство из них.

Рязанцы в соцсетях пожаловались на отсутствие в аптеках лекарств. Многие заявляют, что пациентам выписываются рецепты, но выкупить медикаменты зачастую не представляется возможным.

«Я и семья переболели еще при наличии лекарств в аптеках. В данный момент болеют коллеги по работе, созванивались. Бегают, ищут цефтриаксон, азитромицин, левофлоксацин. Сумамеда тоже нет», — это одно из многочисленных сообщений, которые оставляют подписчики городских пабликов.

Информацию о дефиците лекарств для лечения ОРВИ подтвердили и в городских аптеках. Корреспондент РЗН. инфо обзвонил большинство из них, вышеназванных препаратов в наличии не оказалось.

Ранее отсутствие медикаментов объясняли, главным образом, внедрением обязательной маркировки всей лекарственной продукции с 1 июля 2020 года, а также ограниченным запасом товара, произведенного до этой даты и, соответственно, не подлежащего маркировке.

Однако с 24 октября в стране упростили порядок маркировки лекарств. Теперь продавать их, не дожидаясь подтверждения маркировки, можно будет до января 2021 года. Но пока эта мера не изменила ситуацию в лучшую сторону.

«Сейчас нам упростили систему маркировки, переведя нас (аптеки) на уведомительный режим. Возможно, это разгрузит рынок, но, когда это будет, еще пока неизвестно», — поделились в администрации одной из аптек города.

На горячей линии Росздравнадзора по Рязанской области сообщили, что ситуация с дефицитом лекарств объясняется сложной эпидемической обстановкой: якобы лекарства регулярно поступают в аптеки, но при этом моментально раскупаются.

Также специалист горячей линии назвал две аптеки, где один из искомых препаратов все-таки был в наличии. Таким образом, актуальную информацию по наличию тех или иных лекарств можно получить по номеру: 8 (4912) 27-25-50 . Работает горячая линия по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий призвал рязанцев перестать скупать противовирусные лекарства без острой необходимости.