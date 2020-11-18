Раскрыт способ получить бесплатную еду в McDonald’s

Секретом поделилась работница McDonald’s. Девушка сняла ролик для TikTok, на запись обратила внимание газета Daily Mirror.

Работница McDonald’s рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Девушка сняла ролик для TikTok, на запись обратила внимание газета Daily Mirror .

Автор видео пояснила, что вернуть деньги за заказ можно за долгое ожидание еды, а также если работники McDonald’s перепутали блюда.

Девушка подчеркнула, что главное — просьбу вернуть деньги нужно озвучивать вежливо и спокойно. Она напомнила, что работники McDonald’s — обычные люди, им неприятно слушать недовольство и крик.