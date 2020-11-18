Появились видео и фото с места гибели семьи в Касимовском районе
В среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный сгорел четырехквартирный дом, в огне погибли супруги и двое их малолетних детей. На место происшествия выезжал глава рязанского следкома Владимир Никешкин.
Телекомпания «Город» опубликовала видео и фотографии с места гибели семьи в Касимовском районе. В среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный сгорел четырехквартирный дом, в огне погибли супруги и двое их малолетних детей.
Пожар тушили 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.
На место происшествия выезжал глава рязанского следкома Владимир Никешкин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Рязанская прокуратура также организовала проверку.