Появились видео и фото с места гибели семьи в Касимовском районе

В среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный сгорел четырехквартирный дом, в огне погибли супруги и двое их малолетних детей. На место происшествия выезжал глава рязанского следкома Владимир Никешкин.