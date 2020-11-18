Полиция: в аварии в центре Рязани никто не пострадал
В среду, 18 ноября, на Московском шоссе образовался затор из-за аварии. На месте ДТП работают сотрудники полиции, принимаются все необходимые меры для нормализации движения транспорта.
В аварии в центре Рязани никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В среду, 18 ноября, на Московском шоссе образовался затор из-за аварии.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, принимаются все необходимые меры для нормализации движения транспорта.
ДТП предварительно без пострадавших.