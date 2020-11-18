Пермяк пытался изнасиловать калужанку, угрожая убийством

По версии следствия, днем 16 ноября 19-летняя девушка шла на работу по территории одного из сельских поселений Боровского района, когда на нее напал неизвестный. Угрожая ножом, злоумышленник отвел девушку на заросший высокой травой участок и попытался изнасиловать.

Пермяк пытался изнасиловать калужанку, угрожая ей убийством. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил региональный следком.

По версии следствия, днем 16 ноября 19-летняя девушка шла на работу по территории одного из сельских поселений Боровского района, когда на нее напал неизвестный. Угрожая ножом, злоумышленник отвел девушку на заросший высокой травой участок и попытался изнасиловать.

«Довести свой преступный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку девушка оказала активное сопротивление», — уточнили следователи.

Подозреваемого задержали тем же вечером. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний житель Пермского края. Он приехал в Калужскую область месяц назад.

На мужчину завели дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 131 УК («Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством»).