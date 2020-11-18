Оперштаб: 47 рязанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Всего в больницах лечат 446 «ковидных» пациентов, в том числе четверых детей. Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 319 пациентов — средней степени тяжести.

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что 47 жителей области с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ,

Всего в больницах лечат 446 «ковидных» пациентов, в том числе четверых детей. Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 319 пациентов — средней степени тяжести.