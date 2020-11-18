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Неизвестные разместили в группе «для взрослых» фото рязанской школьницы
Снимок сопровождало «объявление фривольного характера». Девушка узнала про этот пост от одноклассника. Школьница вместе с родителями обратилась в полицию.

Неизвестные разместили в группе «для взрослых» фото 16-летний школьницы из Новомичуринска. Об этом в среду, 18 ноября, сообщило издательство «Пресса».

Как уточняет издание, снимок сопровождало «объявление фривольного характера».

Девушка узнала про этот пост от одноклассника. Школьница вместе с родителями обратилась в полицию.

«Мы несколько дней боялись за психическое состояние дочки, она постоянно плакала, чувствовала себя перед нами в чем-то виноватой; выбита из колеи была, и я и не понимала, чем могу в данной ситуации помочь», — пояснила мать девушки.

По словам женщины, дело передали в следком.