Названо самое необычное свойство COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов пояснил, что в коронавирусе «соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности». Специалист отметил, что потеря обоняния — симптом не только коронавируса.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в интервью Lenta.ru назвал самое необычное свойство COVID-19. По его словам, в коронавирусе «соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности».

Нетесов пояснил, что дизрегуляция иммунной системы характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови — для Эболы, конго-крымской геморрагической лихорадки, лихорадки денге, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Специалист отметил, что потеря обоняния — симптом не только коронавируса. Этот признак наблюдают при как минимум при 20 инфекциях.