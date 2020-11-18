\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-4°
Чтв, 19
-1°
Птн, 20
ЦБ USD 76.25 -0.67 18/11
ЦБ EUR 90.39 -0.78 18/11
Нал. USD 75.95 / 78.18 09:57
Нал. EUR 90.2 / 91.1 09:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
13 954
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
36 061
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
41 201
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
41 570
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Названо самое необычное свойство COVID-19
Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов пояснил, что в коронавирусе «соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности». Специалист отметил, что потеря обоняния — симптом не только коронавируса.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в интервью Lenta.ru назвал самое необычное свойство COVID-19. По его словам, в коронавирусе «соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности».

Нетесов пояснил, что дизрегуляция иммунной системы характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови — для Эболы, конго-крымской геморрагической лихорадки, лихорадки денге, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Специалист отметил, что потеря обоняния — симптом не только коронавируса. Этот признак наблюдают при как минимум при 20 инфекциях.