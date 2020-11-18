Названо самое необычное свойство COVID-19
Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов пояснил, что в коронавирусе «соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности». Специалист отметил, что потеря обоняния — симптом не только коронавируса.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в интервью
Нетесов пояснил, что дизрегуляция иммунной системы характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови — для Эболы, конго-крымской геморрагической лихорадки, лихорадки денге, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Специалист отметил, что потеря обоняния — симптом не только коронавируса. Этот признак наблюдают при как минимум при 20 инфекциях.