Названа опасная ошибка при использовании антисептика

Доктор медицинских наук Ольга Ершова посоветовала разделять мытье рук и использование антисептика. Она также рекомендовала выбирать дезинфекторы, в составе которых есть увлажняющую кожу вещества.

Доктор медицинских наук Ольга Ершова назвала опасную ошибку при использовании антисептика. Так, им нельзя обрабатывать руки сразу после их мытья с мылом, пишет « Российская газета ».

Ершова пояснила, что одновременное использование мыла и антисептика агрессивно воздействует на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию. Это может привести к дерматиту.

Специалист посоветовала разделять мытье рук и использование антисептика. Она также рекомендовала выбирать дезинфекторы, в составе которых есть увлажняющую кожу вещества.