Назван процент курящих рязанцев

В Рязанской области число курящих каждый день составляет 16 процентов. Абсолютный минимум по стране принадлежит Чечне, там постоянных курильщиков лишь 2,1%.

Пресс-служба Иркутскстата опубликовала данные о курящих в российских регионах.

По данным выборочного обследования состояния здоровья (провели в 2019 году — прим.ред.), табак потребляют 30% россиян трудоспособного возраста.

В Рязанской области число курящих каждый день составляет 16 процентов. В Крыму постоянно курят 15% взрослых жителей, в Татарстане и Липецкой областях — 16%.

Абсолютный минимум по стране принадлежит Чечне, там постоянных курильщиков лишь 2,1%. В Ингушетии — 4,9%, сравнительно немного их и в других республиках Северного Кавказа: в Дагестане — 9%, в Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии — 12-15%.

В Иркутской области курят 31,8% жителей. В Мурманской области и Бурятии постоянных курильщиков — 34%, в Еврейской автономной области — 36%, Магаданской области — 41%, на Чукотке — 48% (никотиновый антирекорд в границах России).

В других регионах Дальнего Востока доля ежедневно курящих тоже превышает российский показатель, находясь в пределах от 23 до 30%.