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Наказы калужан учтут в проекте бюджета региона
В среду, 18 ноября, председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев провел совещание по реализации наказов избирателей, данных губернатору и депутатам в ходе предвыборной кампании текущего года. Он попросил профильные ведомства совместно с депутатами проанализировать информацию по наказам, чтобы ко второму чтению бюджета их учли в главном финансовом документе области.

В среду, 18 ноября, председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев провел совещание по реализации наказов избирателей, данных губернатору и депутатам в ходе предвыборной кампании текущего года, сообщил сайт областного парламента.

«Наиболее актуальные вопросы, которые озвучивали жители и которые требуют системного решения необходимо учесть в проекте закона Калужской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов», — подчеркнул спикер парламента.

Заместитель губернатора области Ольга Иванова рассказала о проектах в сфере дорожного строительства и коммунального хозяйства. Министр финансов Валентина Авдеева подчеркнула, что ключевые инфраструктурные объекты войдут в нацпроекты.

«При этом важно, чтобы в муниципалитетах понимали, что, когда и в какие сроки будет выполнено», — считает председатель комитета по бюджету финансам и налогам Ирина Яшанина.

С ней согласен первый зампред Заксобрания Виктор Бабурин.

«Это задача депутатов донести до своих избирателей в полном объеме данную информацию», — отметил он.

Подводя итог, Геннадий Новосельцев попросил профильные ведомства совместно с депутатами проанализировать информацию по наказам, чтобы ко второму чтению бюджета их учли в главном финансовом документе области.

Фото с сайта Калужского заксобрания