\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-4°
Чтв, 19
-1°
Птн, 20
ЦБ USD 76.25 -0.67 18/11
ЦБ EUR 90.39 -0.78 18/11
Нал. USD 75.7 / 77.1 11:19
Нал. EUR 90.01 / 90.48 11:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
14 115
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
36 203
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
41 344
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
41 712
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
На восьми рязанских улицах отключили воду
В среду, 18 ноября, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Из-за ремонта ее не будет до 17:00.

В среду, 18 ноября, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонта до 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица Разина, дома №№29/20, 27/19,
  • улица Трудовая, дом № 18,
  • улица Телевизионная, дом №17,
  • улица Васильевская, дома №№5, 7,
  • улица Советской армии, дома №№11- 17,
  • улица Новоселов, дома №№16, 16-а,
  • улица Тимакова, дом №22 корпус 2;
  • улица Кутузова, дома №№2, 4, 6, 12 корпус 1.