На восьми рязанских улицах отключили воду
В среду, 18 ноября, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Из-за ремонта ее не будет до 17:00.
В среду, 18 ноября, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом
Из-за ремонта до 17:00 воды не будет по адресам:
- улица Разина, дома №№29/20, 27/19,
- улица Трудовая, дом № 18,
- улица Телевизионная, дом №17,
- улица Васильевская, дома №№5, 7,
- улица Советской армии, дома №№11- 17,
- улица Новоселов, дома №№16, 16-а,
- улица Тимакова, дом №22 корпус 2;
- улица Кутузова, дома №№2, 4, 6, 12 корпус 1.