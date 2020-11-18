На суд по делу об убийстве рязанского бизнесмена не смогли набрать присяжных

Напомним, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего москвича, которого обвинили в организации убийства рязанского бизнесмена Александра Заварзина.

На суд по делу об убийстве рязанского бизнесмена не смогли набрать присяжных, сообщил сайт облсуда.

Судом удовлетворено ходатайство подсудимого о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей. Всего было разослано 500 уведомлений гражданам, включенным в списки присяжных заседателей. Для участия в отборе явились лишь восемь человек.

Суд вновь принял решение об уведомлении 500 граждан для участия рассмотрении уголовного дела.

Напомним, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего москвича, которого обвинили в организации убийства рязанского бизнесмена Александра Заварзина.

Вечером 12 февраля 2018 года злоумышленник прибыл к дому, где проживал Заварзин и стал ждать его. Когда бизнесмен приехал к дому и вышел из автомобиля, исполнитель несколько раз ударил его ножом. От травм потерпевший скончался в больнице в этот же день. Злоумышленник скрылся с места преступления. После этого организаторы попытались скрыть следы, обвиняемый и исполнитель выехали за пределы России.