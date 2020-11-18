На Красной площади задержали Деда Мороза

Дед Мороз стоял с плакатом, на котором написано: «Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия елок». На мужчину составили протокол о нарушении порядка проведения пикета. Полицейские также задержали «помощниц Деда Мороза» — двух девушек в костюмах эльфов.

В среду, 18 ноября, на красной площади задержали Деда Мороза с плакатом, на котором написано: «Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия елок». Об этом сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

На мужчину составили протокол о нарушении порядка проведения пикета.

Полицейские также задержали «помощниц Деда Мороза» — двух девушек в костюмах эльфов. После беседы их отпустили.

Напомним, в Москве запретили массовые новогодние гуляния.