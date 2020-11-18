\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-3°
Чтв, 19
-1°
Птн, 20
ЦБ USD 75.93 -0.32 19/11
ЦБ EUR 90.23 -0.16 19/11
Нал. USD 75.51 / 77.1 13:10
Нал. EUR 89.71 / 90.34 13:10
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
14 258
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
36 333
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
41 479
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
41 844
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
На биатлонном комплексе под Рязанью заработали «снежные пушки»
Биатлонный комплекс «Алмаз» в поселке Варские открылся в 2015 году. Он включает пятикилометровую лыжную трассу с кругами в 2,5, 3 и 3,5 км, классическое стрельбище на 30 рубежей, трибуны на 300 мест, а также лыжероллерную трассу длиной 1,5 километра.

На биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью заработали «снежные пушки». Фото появилось в группе спорткомплекса «ВКонтакте».

«Вести с полей», — подписали опубликованные снимки.

Напомним, биатлонный комплекс «Алмаз» в поселке Варские открылся в 2015 году. Он включает пятикилометровую лыжную трассу с кругами в 2,5, 3 и 3,5 км, классическое стрельбище на 30 рубежей, трибуны на 300 мест, а также лыжероллерную трассу длиной 1,5 километра. В двух отапливаемых корпусах есть тренажерный зал и электронный тир.

В 2018 году трасса стала платной.