На биатлонном комплексе под Рязанью заработали «снежные пушки»
Биатлонный комплекс «Алмаз» в поселке Варские открылся в 2015 году. Он включает пятикилометровую лыжную трассу с кругами в 2,5, 3 и 3,5 км, классическое стрельбище на 30 рубежей, трибуны на 300 мест, а также лыжероллерную трассу длиной 1,5 километра.
На биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью заработали «снежные пушки». Фото появилось в группе спорткомплекса «ВКонтакте».
«Вести с полей», — подписали опубликованные снимки.
Напомним, биатлонный комплекс «Алмаз» в поселке Варские открылся в 2015 году. Он включает пятикилометровую лыжную трассу с кругами в 2,5, 3 и 3,5 км, классическое стрельбище на 30 рубежей, трибуны на 300 мест, а также лыжероллерную трассу длиной 1,5 километра. В двух отапливаемых корпусах есть тренажерный зал и электронный тир.
В 2018 году трасса стала платной.