На биатлонном комплексе под Рязанью заработали «снежные пушки»

Биатлонный комплекс «Алмаз» в поселке Варские открылся в 2015 году. Он включает пятикилометровую лыжную трассу с кругами в 2,5, 3 и 3,5 км, классическое стрельбище на 30 рубежей, трибуны на 300 мест, а также лыжероллерную трассу длиной 1,5 километра.