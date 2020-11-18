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Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений
Минтруд предложил ПФР поднять минимальный размер накоплений, при котором они выплачиваются ежемесячно и пожизненно, до 20% от МРОТ. Если накоплений окажется меньше, то их выплатят единовременно.

Минтруд предложил ПФР изменить условия единовременной выплаты пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсант».

Министерство считает нужным поднять минимальный размер накоплений, при котором они выплачиваются ежемесячно и пожизненно, до 20% от МРОТ. Если накоплений окажется меньше, то их выплатят единовременно.

Сейчас выходящие на пенсию россияне получают накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная часть не превышает 5% от суммы общей пенсии. Если этот показатель выше, то гражданину выплачивают накопительную пенсию.