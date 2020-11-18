Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений
Минтруд предложил ПФР поднять минимальный размер накоплений, при котором они выплачиваются ежемесячно и пожизненно, до 20% от МРОТ. Если накоплений окажется меньше, то их выплатят единовременно.
Минтруд предложил ПФР изменить условия единовременной выплаты пенсионных накоплений. Об этом сообщает «
Министерство считает нужным поднять минимальный размер накоплений, при котором они выплачиваются ежемесячно и пожизненно, до 20% от МРОТ. Если накоплений окажется меньше, то их выплатят единовременно.
Сейчас выходящие на пенсию россияне получают накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная часть не превышает 5% от суммы общей пенсии. Если этот показатель выше, то гражданину выплачивают накопительную пенсию.