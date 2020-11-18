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«М5 Молл» был застрахован от пожара
Напомним, 12 ноября в торговом центре произошел крупный пожар. Ему присваивали третью категорию сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.

Поврежденный во время пожара ТРЦ «М5 Молл» был застрахован. Об этом сообщила компания «Ингосстрах».

«Имущество торгового центра было застраховано при участии ООО „Аон Рус — Страховые брокеры“ по программе „От всех рисков“, включая пожар, удар молнии, взрыв газа, теракт, стихийные бедствия, повреждения водой, взрывы, злоумышленные действия третьих лиц и так далее, — пояснили в страховой компании. — Кроме этого, в страховое покрытие включен риск понесенных убытков от перерыва в деятельности центра».

Компания направила независимого эксперта для участия в расследовании причин и обстоятельств пожара, а также для определения ущерба.

«Ингосстрах» готов исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора страхования и действующим законодательством", — подчеркнули в компании.

Отмечается, что «М5 Молл» заключает с «Ингосстрахом» страховые договоры с 2011 года.

Напомним, 12 ноября в торговом центре произошел крупный пожар. Ему присваивали третью категорию сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пострадавших и жертв нет.