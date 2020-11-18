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Любимов обсудил со школьниками победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
На встрече школьники и педагоги поделились с губернатором впечатлениями об участии во Всероссийском проекте, рассказали о полученном опыте, а также о том, что полученные гранты планируют направить на дальнейшее образование.

В среду, 18 ноября, губернатор Николай Любимов пообщался с рязанскими школьниками, которые участвовали в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Встреча губернатора, министра образования области Ольги Щетинкиной, регионального координатора «Российского движения школьников» Татьяны Косачевой, финалистов и победителей конкурса и их педагогов прошла в онлайн-формате.

«Ваше участие в таком серьезном проекте, как „Большая перемена“, который инициирован администрацией президента России, — это бесценный опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем, — сказал Любимов.- Вы смогли пройти сложнейший отбор. Только представьте — от одной Рязанской области в дистанционной части конкурса участвовало почти 5,5 тыс. человек. И только 16 потом прошли в финал. Я поздравляю вас с этим достижением. Вы большие молодцы, мы вами очень гордимся».

Одиннадцатиклассники Александра Еремина и Полина Кочанова получили на конкурсе грант в один миллион рублей, а школьницы Анна Кузьмина, Анастасия Мельникова и Марьяна Ситникова, получили премии в сумме 200 тысяч рублей на дополнительное образование и самореализацию.

На встрече школьники и педагоги поделились с губернатором впечатлениями об участии во Всероссийском проекте, рассказали о полученном опыте, а также о том, что полученные гранты планируют направить на дальнейшее образование.

Николай Любимов поручил вручить рязанским финалистам региональные награды.

«Они это в полной мере заслужили. Например, победителей нужно отметить знаком губернатора «За усердие», — сказал Николай Любимов.

По его словам, будет проработано предложение победителя Всероссийского проекта Полины Кочановой о вручении именных стипендий губернатора финалистам конкурса, которые успешно выступали на всех этапах, но не вошли в число лидеров.