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Касимовец попал в аварию из-за недомогания
ДТП произошло утром во вторник, 17 ноября, на третьем километре дороги «Тума — Касимов». 63-летний житель Касимовского района не справился с управлением, его «ВАЗ 2107» съехал в кювет и врезался в дерево.

Касимовец попал в аварию из-за недомогания. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло утром во вторник, 17 ноября, на третьем километре дороги «Тума — Касимов». 63-летний житель Касимовского района не справился с управлением, его «ВАЗ 2107» съехал в кювет и врезался в дерево.

По предварительной информации, авария произошла из-за резкого ухудшения здоровья водителя.

Мужчину госпитализировали.