Касимовец попал в аварию из-за недомогания

ДТП произошло утром во вторник, 17 ноября, на третьем километре дороги «Тума — Касимов». 63-летний житель Касимовского района не справился с управлением, его «ВАЗ 2107» съехал в кювет и врезался в дерево.