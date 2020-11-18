Голикова рассказала об ограничениях в школах из-за коронавируса

В российских вузах на дистанционное обучение перевели около 54 процентов обучающихся. В 42 двух регионах продлили или идут школьные каникулы, 29 школ закрыли на карантин, около 91 тысячи школьников перевели на дистанционное обучение.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ограничения в учебных заведениях из-за коронавируса не носят повальных характер и вводятся исключительно исходя из эпидситуации в регионах. Об этом пишет РИА Новости.

В российских вузах на дистанционное обучение перевели около 54 процентов обучающихся.

В 42 двух регионах продлили или идут школьные каникулы, 29 школ закрыли на карантин, около 91 тысячи школьников перевели на дистанционное обучение.

По ее словам, ситуация и в школах, и в вузах находится на контроле правительства и регионов.

Напомним, в Рязанской области школьники после каникул начали учиться очно. Уроки начались 16 ноября.