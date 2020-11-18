Фестиваль «Свидания на Театральной» открыли спектаклем «Добро пожаловать в рай»

Пятый международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» открывали хозяева сцены. В первый день фестивальной программы показали мартовскую премьеру Рязанского театра драмы — «Добро пожаловать в рай» в постановке Дмитрия Креминского.

Пятый международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» открывали хозяева сцены. В первый день фестивальной программы показали мартовскую премьеру Рязанского театра драмы — «Добро пожаловать в рай» в постановке Дмитрия Креминского.

Приводим вам рецензию на постановку обозревателя Анастасии Беликовой.

В этом году коронавирус принимает непосредственное участие в формировании фестивальной программы

Не смогли принять участие в «Свиданиях» некоторые из предварительно отобранных театров, еще два конкурсных спектакля жюри оценит в видеоформате, ну, а в день открытия мы должны были увидеть премьеру «Сирано. Экспозиция» режиссуры Евгения Маленчева, но в планы снова вмешалась болезнь.

Спектакль «Добро пожаловать в рай» по пьесе Бернара Вербера тоже пока мало знаком рязанскому зрителю. Премьеру успели провести в марте, до карантина, но стать символом весны и обновления у постановки не получилось по объективным причинам. А перспективы были.

Философская комедия о том, что есть ценность человеческой жизни, разворачивается в эклектичных декорациях

На сцене высятся витражи и кованые ворота, придающие нотку торжественности, но рядом — детская кроватка и больничная каталка, сбивающие пафос. Так что же это за место, куда попал Анатоль Пишон (Александр Зайцев)?!

Все разъясняется довольно быстро. Судья (Наталья Паламожных), адвокат (Анна Демочкина) и прокурор (Валерий Рыжков) вершат над Анатолем «страшный суд», который в версии Вербера оказывается скорее рутинным, склочным и запутанным.

Главного героя оценивают ангелы при исполнении, которые застыли, как мухи в янтаре, в страстях и обидах своего последнего человеческого воплощения

И пусть они говорят громкие и правильные монологи о свободе воли, радости от реализации потенциала, риске и преодолении, Анатоль Пишон слишком долго сам работал судьей, чтобы доверять юристам.

Только в финале спектакля возникает чувство, что человеческая жизнь — это не кара, не обязанность, не техническое задание, а дар! Да, здесь человек может страдать и выполнять высшее предназначение, но еще — мечтать, подставлять лицо теплому ветру и любить! И лучше успеть это сделать сейчас, потому что, как сказали сегодня со сцены, «мы в раю, здесь нельзя».